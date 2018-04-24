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    Пилот Renault: В Баку самая быстрая городская трасса в "Формуле 1"

    В Азербайджане очень интересная трасса, стены вас так и ждут

    Баку. 24 апреля. REPORT.AZ/ "В Баку самая быстрая городская трасса в "Формуле 1". В Азербайджане очень интересная трасса, на которой стены вас так и ждут".

    Как передает Report, об этом сказал Пилот Renault Нико Хюлькенберг, говоря о предстоящем этапе в Баку.

    "В Азербайджане очень интересная трасса, на которой стены вас так и ждут, - говорит Хюлькенберг. - Для того чтобы хорошо квалифицироваться, нужно идеально проехать круг, но при этом важно не перестараться.

    В Баку самая быстрая городская трасса в "Формуле 1", на которой есть места для обгонов. Фанатам нравится этап в Азербайджане".

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