Пилот Renault: В Баку самая быстрая городская трасса в "Формуле 1"

Баку. 24 апреля. REPORT.AZ/ "В Баку самая быстрая городская трасса в "Формуле 1". В Азербайджане очень интересная трасса, на которой стены вас так и ждут".

Как передает Report, об этом сказал Пилот Renault Нико Хюлькенберг, говоря о предстоящем этапе в Баку.

"В Азербайджане очень интересная трасса, на которой стены вас так и ждут, - говорит Хюлькенберг. - Для того чтобы хорошо квалифицироваться, нужно идеально проехать круг, но при этом важно не перестараться.

В Баку самая быстрая городская трасса в "Формуле 1", на которой есть места для обгонов. Фанатам нравится этап в Азербайджане".