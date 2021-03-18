Олимпийский чемпион дисквалифицирован на два года за допинг

Олимпийский чемпион Рио-2016 в метании молота Дильшод Назаров дисквалифицирован на два года за нарушение антидопинговых правил.

Олимпийский чемпион Рио-2016 в метании молота Дильшод Назаров дисквалифицирован на два года за нарушение антидопинговых правил.

Как сообщает Report, таджикский легкоатлет был временно отстранен в сентябре 2019 года после обнаружения запрещенных веществ в его допинг-пробе, сданной на чемпионате мира-2011.

Независимый легкоатлетический орган Athletics Integrity Unit (AIU) принял решение дисквалифицировать Назарова на два года. Срок отстранения отсчитывается с 24 сентября 2019-го. Все результаты, показанные спортсменом с 29 августа 2011-го по 29 августа 2013-го, аннулированы.

Назаров – чемпион Игр-2016 в Рио-де-Жанейро, а также серебряный призер чемпионата мира 2015 года, на его счету три победы на Азиатских играх и пять золотых медалей чемпионатов Азии.