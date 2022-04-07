На Бакинском бульваре проходит мероприятие по случаю Международного Дня спорта

6 апреля - в Международный день спорта стартовали Дни “Здоровой жизни".

6 апреля - в Международный день спорта стартовали Дни “Здоровой жизни".

Как сообщили Report в Министерстве молодежи и спорта, которое является организатором данного мероприятия, все желающие смогут принять участие в мероприятии, которое продлится до 10 апреля в Приморском национальном парке (Бакинский бульвар).

Состязания проводятся в 11 возрастных группах - 6-8 лет, 9-10 лет, 11-12 лет, 13-15 лет, 16-17 лет, 18-29 лет, 30-39 лет, 40-49 лет, 50-59 лет, 60-69 лет, 70+.

Для участия не требуется предварительная регистрация. Всем участникам, выполнившим нормативы, выдаются сертификаты.

В первый день более 700 граждан выполнили нормативы и получили сертификаты.

Международный День спорта во имя развития и мира - это новая дата в Спортивном календаре.

23 августа 2013 года Генеральная Ассамблея ООН единогласно постановила отмечать 6 апреля как Международный День спорта.