Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ Известный американский боксер Майк Тайсон заявил о своем желании сыграть роль Отелло в экранизации одноименной пьесы Вильяма Шекспира.

Как передает Report, об этом сообщает Mirror.

По словам Тайсона, он пока не готов выйти на театральную сцену, поэтому сначала хочет поработать на телевидении.

"Я очень хочу сыграть (в экранизации) Шекспира. <…> Не знаю точно, какую бы роль я хотел, но было бы интересно сыграть Отелло", — цитирует боксера газета.

"Разве это не прекрасно — сыграть в экранизации Шекспира? Этот черный парень... Можете представить меня как Отелло?" — спросил он журналистов на вручении музыкальной премии Soul Train Awards в Лас-Вегасе.

Тайсон сыграл более чем в 55 фильмах, где играл самого себя, в том числе в первой и второй частях фильма "Мальчишник в Вегасе". Еще две картины скоро выйдут в прокат.