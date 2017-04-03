Кямран Алиев: Водители, въехавшие на предусмотренные для Исламиады полосы, будут оштрафованы на 40 манатов

Баку. 3 апреля. REPORT.AZ/ В связи с IV Играми исламской солидарности в Баку приступили к проведению специальных полос.

Как сообщает Report, в заявлении журналистам начальник отдела Главного управления Государственной дорожной полиции (ГУГДП) министерства внутренних дел, полковник полиции Кямран Алиев сказал, что на данную полосу будут допускаться лишь транспортные средства, предусмотренные для Игр исламской солидарности: "Полосы будут контролироваться в течение 24 часов. С 1-го по 25-ое мая въезд на эти полосы других автомобилей будет воспрещен. В противном случае, водителей ждет штраф в размере 40 манатов".

Как отметил начальник отдела ГУГДП, за время игр внесут ограничения на въезд в город транспортных средств из регионов.

"На данный момент полосы проводятся в ряде улиц и проспектов. Сюда относятся отрезки от проспекта Зии Буниятова до Деревни атлетов, начинается на Бакинской кольцевой дороге в Бакинском центре по стендовой стрельбе и завершается на Сальянском шоссе.

К полосе Сальянского шоссе относятся отрезки от Бакинской кольцевой дороги до Бибихейбетской дороги, от Бибихейбета к Площади флага через парк Европейских игр, все дороги на Гара Гараеве, полоса от проспекта Ататюрка, от проспекта Зии Буниятова до проспекта Вагифа, полоса на улице Фатали Хана Хойского – от проспекта Ататюрка до моста на улице Кероглу Рагимова, полоса на улице Ханифы Алескеровой – от проспекта Вагифа до улицы Джалила Мамедгулузаде, полоса на Тбилисском проспекте – от выхода Спортивной арены имени Гейдара Алиева до улицы Абдулвахаба Самедзаде, полоса на улице Абдулвахаба Самедзаде – от Тбилисского проспекта до проспекта Зии Буниятова, а полоса на шоссе Беюкшор – от станции метро Кероглу до начала аэропортовского шоссе.

Отметим, Игры исламской солидарности пройдут в Баку 12-22 мая.