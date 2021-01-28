Известна позиция Азербайджана по Токио-2020

Национальные олимпийские комитеты и спортсмены полностью убеждены в том, что Олимпийские игры в Токио будут проведены в срок.

Национальные олимпийские комитеты и спортсмены полностью убеждены в том, что Олимпийские игры в Токио будут проведены в срок.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом на пресс-конференции заявил президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.

Он раскритиковал сообщения о невозможности провести летом Олимпийские игры в Токио.

"Все спекуляции бьют по спортсменам, которые готовятся в условиях ограничений к Олимпийским играм, - сказал Бах. - Сейчас появляется много спекуляции об отмене, о плане "Б", есть даже сообщения о переносе на 2032 год. Что ж, удачи, попробуйте обсудить это со спортсменом, который готовится к предстоящим Играм. Говорят и о предложении перенести Игры в другой город".

"Но все, кто знает о том, насколько сложно организовать Олимпиаду, должны понимать, что в столь короткий срок это невозможно сделать. Мы не спекулируем на тему того, пройдут ли Игры, мы думаем над тем, как они пройдут", - подчеркнул он.

Олимпийские игры в Токио должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии коронавирусной инфекции соревнования были перенесены на год и состоятся в период с 23 июля по 8 августа 2021 года. Паралимпийские игры - с 24 августа по 5 сентября.