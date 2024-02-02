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Избран руководящий состав Международной федерации човгана

Избран руководящий состав Международной федерации човгана Избран руководящий состав Международной федерации човгана.
Индивидуальные
2 февраля 2024 г. 12:44
Избран руководящий состав Международной федерации човгана

Избран руководящий состав Международной федерации човгана.

Как сообщает Report, вновь созданная структура начала свою деятельность на I Генеральной ассамблее федерации в Баку.

На Генассамблее также было утверждено положение федерации.

В двухдневном мероприятии в Конноспортивном центре Бина принимают участие 29 представителей из 19 стран.

Президентом федерации был избран генеральный секретарь Федерации конного спорта Азербайджана Бахруз Набиев. Генеральным секретарем стал представитель Польши Мацей Мичель Ольбрич. Вице-президентами избраны Анна Холл (Великобритания), Зубейр Бекироглу (Турция) и Мохаммед Мубди (Марокко).

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Версия на азербайджанском языке ФотоBeynəlxalq Çövkən Federasiyasının təsis edilməsi təsdiqini tapıb, rəhbər heyət seçilib

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