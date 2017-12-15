Халат Владимира Кличко продан на аукционе за 215 тыс. долларов

Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ Халат бывшего боксера Владимира Кличко, в котором он выходил на последний поединок в карьере с Энтони Джошуа, был продан на аукционе в Лондоне за 215 тыс. долларов.

Как сообщает Report, 41-летний украинский тяжеловес рассказал об аукционе на своей странице в социальной сети Twitter.

Напомним, что украинец уступил Джошуа в поединке за звание чемпиона по версиям WBA Super, IBF и IBO. Средства, полученные с продажи на аукционе, будут направлены на благотворительность. Эту миссию выполняет "Фонд Кличко".

Отметим, что в начале августа Владимир Кличко объявил о завершении карьеры. Боксер - чемпион мира по версиям WBO (2000-2003, 2008-2015), IBF (2006-2015), WBA (2011-2015) в супертяжелом весе. Последним для Кличко стал поединок с Энтони Джошуа 29 апреля 2017 года, в котором он проиграл техническим нокаутом в 11-м раунде. В послужном списке украинца 64 победы, 53 из которых он одержал нокаутом, и 5 поражений.