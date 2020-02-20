"Формула 1": Кими Райкконен показал лучшее время во второй день тестов - ФОТО

Завершился второй день предсезонных тестов "Формулы 1".

Как передает Report, на сегодняшней тестовой сессии на автодроме Барселона-Каталунья в испанском городе Барселона наилучший результат продемонстрировал пилот швейцарской команды Alfa Romeo Кими Райкконен - 1 час 17,091 секунды (134 круга).

Гонщик британской Racing Point Серхио Перес стал вторым с результатом 1 час 17,347 секунды (145 кругов). Пилот французской Renault Даниель Риккардо занял третье место с результатом 1 час 17,749 секунды (41 круг).

В первый день тестовой сессии лучшим с показателем 1 час 16,976 секунды (94 круга) стал пилот команды Mercedes Льюис Хэмилтон.

Отметим, что первые предсезонные тесты завершатся завтра. Вторые тесты состоятся 26-28 февраля. Первое Гран-при "Формулы 1" в 2020 году пройдет 13-15 марта на трассе "Альберт Парк" в Австралии. Сезон завершится 27-29 ноября Гран-при Абу-Даби в Объединенных Арабских Эмиратах. Гран-при Азербайджана пройдет 5-7 июня.