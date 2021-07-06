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Формула-1: Гран-при Австралии снова отменен

Формула-1: Гран-при Австралии снова отменен 09:54 Гран-при Австралии по "Формуле-1" отменен.
Индивидуальные
6 июля 2021 г. 10:13
Формула-1: Гран-при Австралии снова отменен

Гран-при Австралии по "Формуле-1" отменен.

Как передает Report со ссылкой на BBC, об этом сообщили организаторы чемпионата.

Второй год подряд гонка не проводится из-за ограничений на поездки, связанных с пандемией коронавируса.

Ранее стало известно, что организаторы Гран-при Австралии столкнулись с проблемами из-за требования правительства страны о 14-дневном обязательном карантине для всех прибывающих.

Гран-при Австралии должен был состояться с 19 по 21 ноября.

Также не состоится австралийский этап чемпионата мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам (MotoGP), запланированный на 24 ноября.

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Версия на азербайджанском языке "Formula 1": Avstraliya Qran-prisi yenə ləğv edildi

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