Азербайджанский дзюдоист-ветеран стал бронзовым призером чемпионата мира

Баку. 21 ноября. REPORT.AZ/ Азербайджанская сборная завоевала очередную медаль на чемпионате мира между дзюдоистами-ветеранами в американском городе Майами.

Как сообщили Report в Федерации дзюдо Азербайджана, Мубариз Джафаров, выступающий в весовой категории 81 кг, стал бронзовым призером чемпионата мира.

Из 6 встреч, проведенных им в мундиале, М.Джафаров проиграл только одну. Бронзу он завоевал, обыграв российского спортсмена.

Отметим, что до этого на данном чемпионате азербайджанская сборная завоевала 2 золотые медали. Фархад Раджабли и Заур Пашаев, одолев своих соперников, стали чемпионами мира.