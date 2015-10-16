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    ​Азербайджанские атлеты-ветераны завоевали 1 золотую, 4 серебряные медали на Европейских играх

    Тамилла Бунъятова стала победителем игр в соревнованиях по метанию копья

    Баку. 16 октября. REPORT.AZ/ На Европейских играх ветеранов спорта, стартовавших во французской Ницце, азербайджанская спортсменка завоевала золотую медаль в соревнованиях по атлетике. Как сообщили Report в Федерации атлетики Азербайджана, Тамилла Бунъятова стала победителем игр в соревнованиях по метанию копья.

    Альберт Меньяев стал обладателем серебряной медали в соревнованиях по толканию ядра и прыжках с шестом, Садыг Садыгов - в беге на дистанции 800 и 1500 м. В результате трое ветеранов-атлетов Азербайджана завоевали 1 золотую, 4 серебряные медали. 

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