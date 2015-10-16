​Азербайджанские атлеты-ветераны завоевали 1 золотую, 4 серебряные медали на Европейских играх

Баку. 16 октября. REPORT.AZ/ На Европейских играх ветеранов спорта, стартовавших во французской Ницце, азербайджанская спортсменка завоевала золотую медаль в соревнованиях по атлетике. Как сообщили Report в Федерации атлетики Азербайджана, Тамилла Бунъятова стала победителем игр в соревнованиях по метанию копья.

Альберт Меньяев стал обладателем серебряной медали в соревнованиях по толканию ядра и прыжках с шестом, Садыг Садыгов - в беге на дистанции 800 и 1500 м. В результате трое ветеранов-атлетов Азербайджана завоевали 1 золотую, 4 серебряные медали.