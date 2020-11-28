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Азербайджан завоевал еще одну медаль на ЧЕ по художественной гимнастике

Азербайджан завоевал еще одну медаль на ЧЕ по художественной гимнастике Сборная Азербайджана завоевала очередную медаль на чемпионате Европы по художественной гимнастике, проходящий в Киеве.
Индивидуальные
28 ноября 2020 г. 20:26
Азербайджан завоевал еще одну медаль на ЧЕ по художественной гимнастике

Сборная Азербайджана завоевала очередную медаль на чемпионате Европы по художественной гимнастике, проходящий в Киеве.

Как сообщает Report, команда в составе - Ляман Алимурадовой, Зейнаб Гумматовой, Елизаветы Лузан, Марьям Сафаровой и Дарьи Сорокиной получила от судей 30.650 баллов, заняв в итоге третье место.

На первом месте гимнастки из Турции (31.150 балла), на втором Украина с результатом 31.150 балла.

Команда Азербайджана в финале групповых упражнений с 5 мячами заняла четвертое место с результатом 31.450 балла.

Отметим, что ранее коллектив гимнасток завоевала серебряную медаль в дисциплинах с 3 обручами и 2 парами булав. Команда также заняла 3-е место по результатам юниоров и групп.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan bədii gimnastika üzrə Avropa çempionatında daha 1 medal qazandı

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