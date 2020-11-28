Азербайджан завоевал еще одну медаль на ЧЕ по художественной гимнастике

Сборная Азербайджана завоевала очередную медаль на чемпионате Европы по художественной гимнастике, проходящий в Киеве.

Сборная Азербайджана завоевала очередную медаль на чемпионате Европы по художественной гимнастике, проходящий в Киеве.

Как сообщает Report, команда в составе - Ляман Алимурадовой, Зейнаб Гумматовой, Елизаветы Лузан, Марьям Сафаровой и Дарьи Сорокиной получила от судей 30.650 баллов, заняв в итоге третье место.

На первом месте гимнастки из Турции (31.150 балла), на втором Украина с результатом 31.150 балла.

Команда Азербайджана в финале групповых упражнений с 5 мячами заняла четвертое место с результатом 31.450 балла.

Отметим, что ранее коллектив гимнасток завоевала серебряную медаль в дисциплинах с 3 обручами и 2 парами булав. Команда также заняла 3-е место по результатам юниоров и групп.