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15-летний подросток погиб в результате аварии во время гонки в Новой Зеландии

15-летний подросток погиб в результате аварии во время гонки в Новой Зеландии В 2023 году Азербайджан экспортировал 1 млрд 134 млн ед. сигарет на сумму 14,3 млн долларов США.
Индивидуальные
26 февраля 2024 г. 17:26
15-летний подросток погиб в результате аварии во время гонки в Новой Зеландии

Гонщик в возрасте 15 лет скончался в результате аварии, которая случилась во время ралли в Новой Зеландии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба Федерации автоспорта Новой Зеландии.

Вместе с ним скончался 35-летний штурман. Федерация не раскрывает имен погибших, по информации газеты The Sun, ими оказались Бруклин Хоран и Тайсон Джемметт. Отмечается, что автомобиль упал в реку. Спортсмены скончались на месте происшествия.

Водительские права в Новой Зеландии нельзя получить до 16 лет. Однако, как уточнили в федерации, пилоты при достижении 12-летнего возраста имеют право получить лицензию для участия в соревнованиях благодаря специальной программе.

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Версия на английском языке 15-year-old driver killed in New Zealand rally crash
Версия на азербайджанском языке Yeni Zelandiyada 15 yaşlı sürücü yarış vaxtı vəfat edib

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