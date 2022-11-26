В США ввели запрет на ввоз и продажу оборудования ряда известных компаний КНР

Федеральная комиссия по связи США запретила ввоз и продажу в стране телекоммуникационного оборудования, произведенного Huawei, ZTE, Hytera и рядом других компаний из КНР.

Федеральная комиссия по связи США запретила ввоз и продажу в стране телекоммуникационного оборудования, произведенного Huawei, ZTE, Hytera и рядом других компаний из КНР.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом говорится в размещенном на сайте регулятора распоряжения.

"Перечень оборудования и услуг, подпадающих под действие распоряжения, в настоящее время включает коммуникационные средства, произведенное компаниями Huawei Technologies, ZTE Corporation, Hytera Communications, Hangzhou Hikvision Digital Technology и Dahua Technology, а также их дочерними предприятиями и аффилированными структурами", - говорится в тексте документа.

В тексте отмечается, что данное оборудование "представляет неприемлемый риск для национальной безопасности".