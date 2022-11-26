В США ввели запрет на ввоз и продажу оборудования ряда известных компаний КНР

Федеральная комиссия по связи США запретила ввоз и продажу в стране телекоммуникационного оборудования, произведенного Huawei, ZTE, Hytera и рядом других компаний из КНР.
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"Перечень оборудования и услуг, подпадающих под действие распоряжения, в настоящее время включает коммуникационные средства, произведенное компаниями Huawei Technologies, ZTE Corporation, Hytera Communications, Hangzhou Hikvision Digital Technology и Dahua Technology, а также их дочерними предприятиями и аффилированными структурами", - говорится в тексте документа.
В тексте отмечается, что данное оборудование "представляет неприемлемый риск для национальной безопасности".