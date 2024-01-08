В соцсетях создаются фейковые аккаунты от имени кандидатов в президенты

В ряде сегментов социальных сетей создаются фейковые аккаунты от имени кандидатов в президенты, от их имени распространяется недостоверная информация.

В ряде сегментов социальных сетей создаются фейковые аккаунты, связанные с лицами, чьи кандидатуры были зарегистрированы на участие во внеочередных президентских выборах в Азербайджане, от их имени распространяется недостоверная информация.

Как сообщает Report, об этом говорится в совместном заявлении Агентства развития медиа и Государственной службы специальной связи и информационной безопасности.

"Подобные действия в преддверии выборов направлены на введение в заблуждение общественности и бросают тень на репутацию кандидатов. Мы призываем общественность не верить подобным ложным и провокационным сообщениям, полагаться лишь на официальные заявления и информацию, размещенную в аккаунтах кандидатов в социальных сетях. Призываем граждан Азербайджана, журналистов, общественных активистов всегда проявлять принципиальность в отношении подобных ситуаций, быть бдительными. Обеспечивается принятие соответствующих мер в отношении источников фейковых аккаунтов", - говорится в совместном заявлении.