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В соцсетях создаются фейковые аккаунты от имени кандидатов в президенты

В соцсетях создаются фейковые аккаунты от имени кандидатов в президенты В ряде сегментов социальных сетей создаются фейковые аккаунты от имени кандидатов в президенты, от их имени распространяется недостоверная информация.
ИКТ
8 января 2024 г. 15:31
В соцсетях создаются фейковые аккаунты от имени кандидатов в президенты

В ряде сегментов социальных сетей создаются фейковые аккаунты, связанные с лицами, чьи кандидатуры были зарегистрированы на участие во внеочередных президентских выборах в Азербайджане, от их имени распространяется недостоверная информация.

Как сообщает Report, об этом говорится в совместном заявлении Агентства развития медиа и Государственной службы специальной связи и информационной безопасности.

"Подобные действия в преддверии выборов направлены на введение в заблуждение общественности и бросают тень на репутацию кандидатов. Мы призываем общественность не верить подобным ложным и провокационным сообщениям, полагаться лишь на официальные заявления и информацию, размещенную в аккаунтах кандидатов в социальных сетях. Призываем граждан Азербайджана, журналистов, общественных активистов всегда проявлять принципиальность в отношении подобных ситуаций, быть бдительными. Обеспечивается принятие соответствующих мер в отношении источников фейковых аккаунтов", - говорится в совместном заявлении.

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Версия на азербайджанском языке Sosial şəbəkələrdə prezidentliyə namizədlərlə bağlı saxta hesablar yaradılır - RƏSMİ

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