В праздничные дни "Азерпочт" будет работать в усиленном режиме

ООО “Азерпочт”, подведомственное Министерству цифрового развития и транспорта, в связи с праздничными днями будет оказывать услуги гражданам в режиме сменной работы.

ООО “Азерпочт”, подведомственное Министерству цифрового развития и транспорта, в связи с праздничными днями будет оказывать услуги гражданам в режиме сменной работы.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ведомство.

Согласно сообщению, 19 и 26 марта все почтовые отделения по всей республике будут работать в обычном режиме.

20, 21, 27 марта будут работать только дежурные почтовые отделения:

- Центральное почтовое отделение 09:00-18:00

- Почтовое отделение №63 почтового филиала №2 10:00-17:00

- Почтовые отделения №124, 138, 144 почтового филиала №2 09:00-17:00

- Почтовые отделения №2, 40 почтового филиала №3 10:00-17:00

- Почтовое отделение №44 почтового филиала №4 09:00-17:00

- Отделы обслуживания клиентов, расположенные в регионах 10:00-17:00

22-25 числа будут работать почтовые отделения, указанные ниже:

- Центральное Почтовое Отделение 09.00-18.00

- Почтовые отделения №1, 3, 7, 8, 20, 21, 25, 33, 52, 63, 66, 108 почтового филиала №1 10:00-17:00

- Почтовые отделения №2 9, 17, 53, 54, 63, 73, 83, 111, 114, 117, 122 почтового филиала №2 10:00-17:00

- Почтовые отделения №124, 138, 144 почтового филиала №2 09:00-17:00

- Почтовые отделения №2, 34, 40, 104, 118, 119, 123, 129, 132, 133, 142, 149 почтового филиала №3 с 10:00-17:00

- Почтовое отделение №44 почтового филиала №4 09:00-17:00

- Почтовые отделения №39, 42, 45, 50, 77, 89, 90, 93 почтового филиала №4 10:00-17:00

В связи с производственной необходимостью почтовые отделения №66 и 152 почтового филиала №1 будут работать в обычном режиме.

Как и в обычные дни, в праздничные дни в почтовых отделениях будут действовать почтовые услуги – прием телеграмм, писем, бандеролей, посылок, в частности праздничных поздравлений, солдатских посылок, а также денежных переводов, сбор платы за коммунальные услуги.