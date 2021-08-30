О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Госналоговой службе обсудили расширение доступа на внешние рынки

В Госналоговой службе обсудили расширение доступа на внешние рынки Государственная налоговая служба при Министерстве экономики продолжает встречи и сотрудничество с предпринимательскими объединениями и ассоциациями в формате диалога с целью изучения проблем, с которыми сталкиваются предприниматели в различных сфер
ИКТ
30 августа 2021 г. 16:36
В Госналоговой службе обсудили расширение доступа на внешние рынки

Государственная налоговая служба при Министерстве экономики продолжает диалог с предпринимательскими объединениями и ассоциациями с целью изучения проблем, с которыми сталкиваются деловые люди в области применения и администрирования налогового законодательства.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Государственной налоговой службы.

Сообщается, что очередная такая встреча состоялась с участием представителей Общественного объединения AZINNEX, Главного управления налоговой политики Государственной налоговой службы и других структур.

На встрече, проведенной в онлайн-формате, были обсуждены текущие проблемы налогоплательщиков, работающих в сфере информационных технологий, экспорта инновационных продуктов, вопросы расширения доступа на внешние рынки и другие вопросы. Были заслушаны предложения представителей соответствующего сектора по налоговому законодательству, проведены их обсуждения и даны пояснения.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке İqtisadiyyat Nazirliyində xarici bazarlara çıxış imkanlarının artırılması müzakirə edilib

Другие новости из категории

Дочка азербайджанского NEQSOL Holding в Украине увеличила прибыль на 20%
"Дочка" азербайджанского NEQSOL Holding в Украине увеличила прибыль на 20%
30 августа 2021 г. 15:33
Раскрыта новая функция iPhone 13
Раскрыта новая функция iPhone 13
30 августа 2021 г. 11:08
Южная Корея запустит лунный орбитальный аппарат
Южная Корея запустит лунный орбитальный аппарат
30 августа 2021 г. 09:39
Ракета Falcon 9 с грузовым кораблем Dragon стартовала к МКС
Ракета Falcon 9 с грузовым кораблем Dragon стартовала к МКС
29 августа 2021 г. 11:51
Ракета компании Astra стартовала с космодрома на Аляске
Ракета компании Astra стартовала с космодрома на Аляске
29 августа 2021 г. 03:16
Windows 11 можно будет установить на старые компьютеры
Windows 11 можно будет установить на старые компьютеры
28 августа 2021 г. 20:46
Майнинг биткоинов сделали безвредным для природы
Майнинг биткоинов сделали безвредным для природы
28 августа 2021 г. 11:57
ЦБ Китая призвал держаться подальше от биткоина и криптовалют
ЦБ Китая призвал "держаться подальше" от биткоина и криптовалют
27 августа 2021 г. 15:11
Названа альтернативная криптовалюта с потенциалом роста в 2400%
Названа альтернативная криптовалюта с потенциалом роста в 2400%
26 августа 2021 г. 16:31
Кабмин Кыргызстана представил проект регулирования криптовалютных бирж
Кабмин Кыргызстана представил проект регулирования криптовалютных бирж
26 августа 2021 г. 14:13

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi