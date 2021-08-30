В Госналоговой службе обсудили расширение доступа на внешние рынки

Государственная налоговая служба при Министерстве экономики продолжает встречи и сотрудничество с предпринимательскими объединениями и ассоциациями в формате диалога с целью изучения проблем, с которыми сталкиваются предприниматели в различных сфер

Государственная налоговая служба при Министерстве экономики продолжает диалог с предпринимательскими объединениями и ассоциациями с целью изучения проблем, с которыми сталкиваются деловые люди в области применения и администрирования налогового законодательства.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Государственной налоговой службы.

Сообщается, что очередная такая встреча состоялась с участием представителей Общественного объединения AZINNEX, Главного управления налоговой политики Государственной налоговой службы и других структур.

На встрече, проведенной в онлайн-формате, были обсуждены текущие проблемы налогоплательщиков, работающих в сфере информационных технологий, экспорта инновационных продуктов, вопросы расширения доступа на внешние рынки и другие вопросы. Были заслушаны предложения представителей соответствующего сектора по налоговому законодательству, проведены их обсуждения и даны пояснения.