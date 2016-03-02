​В Баку прошла конференция "CRM - решение для банков и бизнеса" - ФОТО

Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ В финансовом секторе Баку состоялась конференция "CRM - решение для банков и бизнеса", посвященная управлению взаимоотношениями с клиентами (CRM) и маркетингу.

Как сообщает Report, основными темами мероприятия, организованного компанией CRM Group, стали развитие системы CRM и маркетинга в финансовом секторе Азербайджана, внедрение в банках debt collection, управление проблемными кредитами, роль банковских продуктов (программное обеспечение) в этой сфере, фронт-решения, установка в Азербайджане новых автоматизированных систем ERP/CRM и др. Семинар с участием российских и украинских специалистов представил интерес, в основном, для финансовых менеджеров, менеджеров по развитию бизнеса, деловых людей, специализирующихся в сфере бюджета и прогнозирования, управления клиентскими связями. Также на семинаре были затронуты темы привлечения и удержания клиентов, их стимулирования.

Директор CRM Group Рамин Сулейманов на открытии отметил, что одной из целей для внедрения новых технологий является формирование CRM-системы в финансовом секторе. Он также сообщил, что ведутся переговоры с 80% банков Азербайджана. По словам директора компании, 95% банков ведут расчеты с помощью программы Excel: "Это затрудняет их управленческую деятельность".

Директор департамента компании TerraSoft Руслан Кобаль в своем выступлении рассказал об инновациях в банковском секторе. Он отметил, что на сегодняшний день банки рассматривают вопрос расширения процессов. По его словам, сейчас удачное время для внедрения инноваций в работе с клиентами: "Если ранее банки конкурировали друг с другом через комиссионные или процентные ставки, то сейчас основную роль играет качество услуг. В финансовом секторе тоже понимают это. Важным вопросом для клиентов является доступность продуктов и услуг".

Представитель министерства связи и высоких технологий Джамшид Нахчыванский в своем выступлении заявил, что к порталу "электронное правительство" подключены уже свыше 40 государственных структур: "Мы хотим видеть и бизнес-структуры. На этом портале уже оказывает услуги один банк. Банки должны быть заинтересованы в этом. Они могут предложить свои услуги на портале".

Директор департамента Pashabank Фуад Асланов отметил, что CRM или другие системы - это всего лишь инструмент, и основной вопрос заключается в том, для чего нужна эта система: "Pashabank также использует CRM-систему. Эти проекты закупаются в валюте, поэтому для некоторых банков в нынешнем состоянии расширение недоступно. У нас несколько иная ситуация. Наше положение стабильное. У нас нет широко интегрированной CRM-системы для всего банка. Мы используем ее для малого бизнеса. В будущем возможна интеграция CRM-системы, отвечающей конкретным требованиям бизнеса".

Отметим, что компания CRM Group осуществляет деятельность в Азербайджане с 2009 года. Компания специализируется на услугах в сфере бизнеса, CRM-системах, WMS-системах, ERP-системах, HRM-системах, аналитических системах, мониторинге и управлении ИТ-инфраструктурой, ИТ-аутсорсинге. В проектах компании, реализуемых совместно с государственными и частными структурами, принимают участие местные и зарубежные эксперты. CRM Group имеет подразделения в Турции и Дубае. CRM Group - официальный представитель таких мировых брендов как Microsoft, Oracle, 1C, TerraSoft.