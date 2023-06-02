В Баку состоялся финал программы V4-Azerbaijan Tech Bridge

В Баку прошел финал программы V4-Azerbaijan Tech Bridge, в котором приняли участие многочисленные лидеры инновационных экосистем из Чехии, Венгрии, Польши, Словакии и Азербайджана

В Баку прошел финал программы V4-Azerbaijan Tech Bridge, в котором приняли участие многочисленные лидеры инновационных экосистем из Чехии, Венгрии, Польши, Словакии и Азербайджана.

Как передает Report, программа V4-Azerbaijan Tech Bridge (V4ATB) реализуется в Азербайджане по инициативе Польши с начала 2022 года. Проект финансируется Международным Вышеградским фондом и поддерживается посольствами всех стран V4.

Программу V4ATB поддержал Агентство развития малого и среднего бизнеса Азербайджана (KOBİA), заместитель председателя правления которого Руфат Атакишиев сказал на открытии мероприятия: "Мы рады, что всего через полгода после подписания меморандума о сотрудничестве между KOBİA и Startup Hub Poland, мы можем снова встретиться в Баку и принять партнеров из Чехии, Венгрии, Польши и Словакии, заинтересованных в развитии контактов и партнерства с Азербайджаном".

На церемонии открытия также присутствовали представители посольств V4 в Азербайджане (посол Венгрии Тамаш Торма, посол Польши Рафал Поборски, посол Словакии Милан Лайчак и заместитель главы миссии Чехии Мартин Любояцки), которые приветствовали участников и пожелали удачи азербайджанским стартапам.

"Польша, которая является одним из европейских лидеров по количеству инвестиций в стартапы, заинтересована в продолжении реализации подобных проектов, направленных на активизацию сотрудничества с азербайджанскими партнерами", - заявил посол Польши в Азербайджане Рафал Поборски.

Посол Словакии Милан Лайчак в свою очередь заявил, что проект Tech Bridge, инициированный польскими коллегами, был успешно реализован во время председательства Словакии в V4: "Это полезно для раскрытия потенциала молодых талантов и открытия новых направлений сотрудничества между V4 и азербайджанскими партнерами".

Заместитель главы миссии Чехии Мартин Любояцки добавил, что "инновации и более тесные связи между молодыми предпринимателями и экспертами являются традиционным приоритетом V4. Заинтересованность молодежи в сотрудничестве в области инновационных технологий показывает нам форму и направление будущего сотрудничества на ближайшие годы, которое мы продолжим поддерживать вместе". Посол Венгрии Тамаш Торма подчеркнул, что "V4-Azerbaijan Tech Bridge – это недавно созданная инициатива, основанная на особом спросе, внедряющая новую культуру сотрудничества, инновационный дух и новую атмосферу".

10 первоклассных азербайджанских стартапов, отобранных международным жюри программы из более чем 160 поданных заявок, представили себя аудитории инвесторов, венчурных фондов, акселераторов, бизнес-ангелов, банкиров, менторов и экспертов из Чехии, Венгрии, Польши и Словакии, приехавших в Баку. Победитель, стартап Mur Mur (платформа компьютерной аналитики для наружной рекламы) получил специальный приз, финансируемый посольством Польши в Баку – поездку на престижное мероприятие Deep Tech CEE Challenge, которое состоится в ноябре 2023 года в Варшаве.