В Баку пройдет 5-ый Barama Hackathon

Баку. 18 апреля. REPORT.AZ/ Стартовал проект "Barama Hackathon 2018", ориентированный на проведение тренингов и соревнований для молодых программистов Центром инноваций и предпринимательства Barama ООО "Azercell Telekom" при поддержке PASHA Bank.

Об этом сообщает Report со ссылкой на компанию.

Мероприятия "Hackhathon" проводятся во всем мире, в частности, такими крупными компаниями, как Google, Netflix, Facebook, HP и Microsoft. В рамках проекта программисты разрабатывают цифровые ресурсы на определенную тему за короткий промежуток времени. На этот раз разработчикам будет поручено создать автономную платформу для Azercell, предоставляющую клиентам информацию о состоянии своего устройства в режиме реального времени с помощью SMS и внутриплатформенных уведомлений. Соревнование с участием 15 команд стартует 5 мая в 09:00, продлится 36 часов и будет приостановлено 6 мая в 21:00. Мобильные приложения, разработанные за указанное время, будут представлены жюри 10 мая. Обладатель первого места за разработку цифровой продукции подпишет с компанией Azercell договор на сумму 5 000 AZN, команды, занявшие II и III места будут удостоены ценных призов от PASHA Bank и Центра Barama.

Программисты, желающие принять участие в проекте, должны до 02.05.2018 года заполнить форму регистрации на сайте hackathon.barama.az.

Отметим, что сеть ресторанов Özsut выступит в качестве партнёра по обеспечению команд едой. Медиа-поддержку проекту окажет компания technote.az и Барама-медиа.