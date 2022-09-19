О нас

Турция и Axiom Space подписали соглашение об отправке в космос турецкого астронавта

Турция и Axiom Space подписали соглашение об отправке в космос турецкого астронавта Турция и американская компания Axiom Space подписали соглашение об отправке в космос первого турецкого астронавта.
ИКТ
19 сентября 2022 г. 16:40
Турция и Axiom Space подписали соглашение об отправке в космос турецкого астронавта

Турция и американская компания Axiom Space подписали соглашение об отправке в космос первого турецкого астронавта.

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом сообщил министр промышленности и технологии республики Мустафа Варанк.

"Мы подписали историческое соглашение о первом пилотируемом космическом полете, который будет осуществлен к 100-летию нашей страны. Мы будем сотрудничать с Axiom Space с целью подготовки и обслуживания полета турецкого астронавта, процесс отбора которого продолжается", - написал он на своей странице в Twitter.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Turkiye, Axiom Space ink deal to send Turkish astronaut into space

Другие новости из категории

Зампред: В систему ASAN Bridge интегрированы 52 госучреждения
Зампред: В систему ASAN Bridge интегрированы 52 госучреждения
19 сентября 2022 г. 13:18
Mygov представит гражданам Азербайджана идентификационный документ
Mygov представит гражданам Азербайджана идентификационный документ
19 сентября 2022 г. 13:04
Азербайджан представлен на 73-м Международном конгрессе астронавтики
ФотоАзербайджан представлен на 73-м Международном конгрессе астронавтики
19 сентября 2022 г. 09:46
SpaceX вывела в космос 54 спутника для сети Starlink
SpaceX вывела в космос 54 спутника для сети Starlink
19 сентября 2022 г. 07:55
Информационные услуги в Азербайджане в стоимостном выражении выросли на 15%
Информационные услуги в Азербайджане в стоимостном выражении выросли на 15%
17 сентября 2022 г. 16:54
Азербайджан ухудшил позиции в мировом рейтинге по скорости интернета
Азербайджан ухудшил позиции в мировом рейтинге по скорости интернета
17 сентября 2022 г. 13:33
За устранением радиопомех в Азербайджане можно обратиться онлайн
За устранением радиопомех в Азербайджане можно обратиться онлайн
16 сентября 2022 г. 17:00
Министерство цифрового развития и транспорта разработало новую концепцию
Министерство цифрового развития и транспорта разработало новую концепцию
16 сентября 2022 г. 13:16
Самир Мамедов: Цифровизация общества не находится на желаемом уровне
Самир Мамедов: Цифровизация общества не находится на желаемом уровне
16 сентября 2022 г. 13:15
Замминистра: С развитием цифрового правительства можно сократить расходы
Замминистра: С развитием цифрового правительства можно сократить расходы
16 сентября 2022 г. 13:08

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi