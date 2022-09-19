Турция и Axiom Space подписали соглашение об отправке в космос турецкого астронавта

Турция и американская компания Axiom Space подписали соглашение об отправке в космос первого турецкого астронавта.

Турция и американская компания Axiom Space подписали соглашение об отправке в космос первого турецкого астронавта.

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом сообщил министр промышленности и технологии республики Мустафа Варанк.

"Мы подписали историческое соглашение о первом пилотируемом космическом полете, который будет осуществлен к 100-летию нашей страны. Мы будем сотрудничать с Axiom Space с целью подготовки и обслуживания полета турецкого астронавта, процесс отбора которого продолжается", - написал он на своей странице в Twitter.