Технологическая компания создает региональный центр в Азербайджане

Компания Lenovo расширяет свое представительство в Азербайджане, которое станет региональным центром, охватывающим территорию стран Восточной Европы и Центральной Азии.

Компания Lenovo расширяет свое представительство в Азербайджане, которое станет региональным центром, охватывающим территорию стран Восточной Европы и Центральной Азии.

Как передает Report, об этом на встрече с министром цифрового развития и транспорта Рашадом Набиевым сообщил вице-президент Lenovo Вильфредо Сотолонго.

На встрече также были озвучены предложения о создании совместного центра исследований и разработок в Азербайджане.

Министр Рашад Набиев в свою очередь проинформировал представителей компании о работе правительства по улучшению бизнес-климата для IT-компаний и для привлечения иностранных инвестиций.

Министр отметил, что подготовлены изменения в налоговое, миграционное, таможенное законодательство и в закон о социальном страховании. Благодаря им компании, занимающиеся системной интеграцией и разработкой программного обеспечения, получат значительные привилегии, работая в стране.