​Страны Восточного партнерства обсудят создание цифрового сообщества в начале осени в Брюсселе

Баку. 26 июля. REPORT.AZ/ Комиссар Европейского Союза по вопросам цифровой экономики и цифрового сообщества Гюнтер Эттингер намерен организовать встречу в Брюсселе на уровне министров высоких технологий стран Восточного партнерства в начале осени, сообщает Report со ссылкой на украинские СМИ.

В ходе встречи министры шести стран Восточного партнерства (Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Молдова и Украина) обсудят идею создания цифрового сообщества в рамках программы.