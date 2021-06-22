SpaceX планирует к осени обеспечить беспроводной интернет по всему миру

Компания Илона Маска SpaceX (Space Exploration Technologies) планирует к сентябрю обеспечить беспроводной интернет по всему миру с помощью спутниковой системы Starlink

Компания Илона Маска SpaceX (Space Exploration Technologies) планирует к сентябрю обеспечить беспроводной интернет по всему миру с помощью спутниковой системы Starlink. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила президент этой американской авиакосмической корпорации Гвинн Шотвелл.

"Мы успешно развернули около 1 800 спутников, и, как только они достигнут рабочей орбиты, у нас будет глобальный охват интернетом, однако затем нам нужно будет получить разрешения регулирующих органов", - заявила она на технологической веб-конференции Macquarie Group.

SpaceX планирует, по словам Шотвелл, развернуть в общей сложности 12 тыс. спутников общей стоимостью около 10 млрд долларов США.

Ранее Илон Маск заявил, что компания получила более 500 тыс. заказов на подключение к интернет-сети.