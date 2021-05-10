SpaceX отправит к Луне спутник, оплаченный криптовалютой

Американская компания SpaceX в 2022 году запустит к Луне спутник по контракту, полностью оплаченному криптовалютой Dogecoin

Американская компания SpaceX в 2022 году запустит к Луне спутник по контракту, полностью оплаченному криптовалютой Dogecoin.

Как передает Report, об этом глава компании Илон Маск сообщил в Twitter .

"В следующем году SpaceX запустит к Луне спутник Doge-1, оплата за который проведена в криптовалюте Doge", - заявил он.

На сайте канадской компании Geometric Energy Corporation (GEC), которой принадлежит спутник, отмечается, что он будет запущен в первом квартале 2022 года при помощи ракеты-носителя Falcon 9. Речь идет о 40-килограммовом аппарате, который будет выведен на окололунную орбиту и с помощью сенсоров и камер займется сбором данных о естественном спутнике Земли. Компания отправит спутник, воспользовавшись коммерческой программой запуска космических аппаратов, которую предлагает SpaceX. Сумма сделки не разглашается.