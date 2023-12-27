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Служба электронной безопасности рекомендует пользователям Facebook не переходить по сомнительным ссылкам

Служба электронной безопасности рекомендует пользователям Facebook не переходить по сомнительным ссылкам В Службе электронной безопасности Азербайджана предупредили граждан о деятельности кибермошенников в социальной сети Facebook и призвали не переходить по сомнительным ссылкам.
ИКТ
27 декабря 2023 г. 20:26
Служба электронной безопасности рекомендует пользователям Facebook не переходить по сомнительным ссылкам

В Службе электронной безопасности Азербайджана предупредили граждан о деятельности кибермошенников в социальной сети Facebook и призвали не переходить по сомнительным ссылкам.

Как сообщили Report в Службе, для взлома аккаунтов пользователей Facebook мошенники распространяют в соцсети ложную информацию об удалении их страниц.

"От граждан требуется перейти по ссылке и ввести личные данные для аутентификации. После перехода по ссылке и ввода данных аккаунт пользователя переходит мошенникам", - говорится в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке ФотоElektron Təhlükəsizlik Xidməti “Facebook” hesabları ilə bağlı xəbərdarlıq edib

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