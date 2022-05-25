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Сельджук Байрактар посетил территорию проведения фестиваля TEKNOFEST Azerbaijan

Сельджук Байрактар посетил территорию проведения фестиваля TEKNOFEST Azerbaijan Технический директор турецкой компании Baykar и председатель правления аэрокосмического и технологического фестиваля TECNOFEST Сельджук Байрактар посетил территорию, где будет проведен фестиваль TEKNOFEST Azerbaijan.
ИКТ
25 мая 2022 г. 15:49
Сельджук Байрактар посетил территорию проведения фестиваля TEKNOFEST Azerbaijan

Технический директор турецкой компании Baykar и председатель правления аэрокосмического и технологического фестиваля TECNOFEST Сельджук Байрактар посетил территорию, где будет проведен фестиваль TEKNOFEST Azerbaijan.

Как сообщает Report, он ознакомился со стартапами, которые будут представлены на фестивале.

С.Байрактар отметил, что победители конкурса Takeoff Baku, который пройдет в Баку в рамках TEKNOFEST Azerbaijan, будут награждены призами. Стартап, который займет первое место, получит приз в размере 15 тыс. долларов, за второе место предусмотрено 10 тыс. долларов, за третье - 5 тыс. долларов.

Затем гость обошел территорию с представителями СМИ и ответил на вопросы журналистов.

Технический директор сообщил, что близко ознакомился с шестью стартапами и сможет назвать стартап, который наиболее привлек его внимание, после того как ознакомится со всеми идеями.

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Версия на английском языке ФотоSelcuk Bayraktar visits Teknofest Azerbaijan festival site
Версия на азербайджанском языке ФотоSelçuk Bayraktar "TEKNOFEST Azərbaycan" festivalının keçiriləcəyi ərazidə olub

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