Политэкономист: Необходимо расширить инновационное сотрудничество между Азербайджаном и ЦА

Азербайджан и страны Центральной Азии должны расширить сотрудничество в инновационной сфере.

Азербайджан и страны Центральной Азии должны расширить сотрудничество в инновационной сфере.

Об этом Report заявил политэкономист из Узбекистана Бахром Раджабов.

"Надо постараться не допустить деградацию индустрий, но при этом не забывать про технологические стартапы и инновационный бизнес", - сказал он.

Эксперт подчеркнул, что в Центральной Азии уже есть отличные примеры, которые ушли за пределы просто электронной коммерции и цифровой платежной системы.

Раджабов отметил, что партнерство тюркских стран в рамках ОТГ крайне важно. Также Узбекистан активно рассматривает сотрудничество по оси Узбекистан-Казахстан-Азербайджан.

"В целом, Центральная Азия и Кавказ имеют большой потенциал для сотрудничества. Транспорт, торговля, экономика и инвестиции - по этим направлениям уже сотрудничество идет", - отметил он.

Однако, по его словам, есть исследования, показывающие, что транспортные коридоры помогут развитию сферы услуг, но могут привести к деиндустриализации. Поэтому, по мнению политэкономиста, можно было бы сделать упор на индустриальное сотрудничество в разных отраслях.