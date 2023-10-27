О нас

Политэкономист: Необходимо расширить инновационное сотрудничество между Азербайджаном и ЦА

Политэкономист: Необходимо расширить инновационное сотрудничество между Азербайджаном и ЦА Азербайджан и страны Центральной Азии должны расширить сотрудничество в инновационной сфере.
ИКТ
27 октября 2023 г. 13:55
Политэкономист: Необходимо расширить инновационное сотрудничество между Азербайджаном и ЦА

Азербайджан и страны Центральной Азии должны расширить сотрудничество в инновационной сфере.

Об этом Report заявил политэкономист из Узбекистана Бахром Раджабов.

"Надо постараться не допустить деградацию индустрий, но при этом не забывать про технологические стартапы и инновационный бизнес", - сказал он.

Эксперт подчеркнул, что в Центральной Азии уже есть отличные примеры, которые ушли за пределы просто электронной коммерции и цифровой платежной системы.

Раджабов отметил, что партнерство тюркских стран в рамках ОТГ крайне важно. Также Узбекистан активно рассматривает сотрудничество по оси Узбекистан-Казахстан-Азербайджан.

"В целом, Центральная Азия и Кавказ имеют большой потенциал для сотрудничества. Транспорт, торговля, экономика и инвестиции - по этим направлениям уже сотрудничество идет", - отметил он.

Однако, по его словам, есть исследования, показывающие, что транспортные коридоры помогут развитию сферы услуг, но могут привести к деиндустриализации. Поэтому, по мнению политэкономиста, можно было бы сделать упор на индустриальное сотрудничество в разных отраслях.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Political economist: Necessary to expand innovative co-op between Azerbaijan, Central Asia
Версия на азербайджанском языке İqtisadçı: “Azərbaycanla Mərkəzi Asiyanın innovasiya əməkdaşlığı genişləndirilməlidir”

Другие новости из категории

Определился победитель конкурса Кибервойна
Определился победитель конкурса "Кибервойна"
27 октября 2023 г. 20:25
Азербайджан проводит обсуждения с Google по поводу неправильного написания топонимов
Азербайджан проводит обсуждения с Google по поводу неправильного написания топонимов
26 октября 2023 г. 17:23
В Азербайджане утвердят Перечень объектов критической информационной инфраструктуры
В Азербайджане утвердят "Перечень объектов критической информационной инфраструктуры"
26 октября 2023 г. 16:36
Самир Расулов: Сфера кибербезопасности требует новых подходов
Самир Расулов: Сфера кибербезопасности требует новых подходов
26 октября 2023 г. 15:46
СЭБ: В некритических инфраструктурах должны быть сформированы нормы кибербезопасности
СЭБ: В некритических инфраструктурах должны быть сформированы нормы кибербезопасности
26 октября 2023 г. 15:33
ГСССИБ: Большинство кибератак на Азербайджан организованы из соседних стран
ГСССИБ: Большинство кибератак на Азербайджан организованы из соседних стран
26 октября 2023 г. 14:32
В двух вузах Азербайджана будут созданы лаборатории кибербезопасности при поддержке BP
В двух вузах Азербайджана будут созданы лаборатории кибербезопасности при поддержке BP
26 октября 2023 г. 12:49
В Азербайджане запустят два новых дата-центра
В Азербайджане запустят два новых дата-центра
26 октября 2023 г. 12:06
Али Нагиев: Азербайджан расширяет сотрудничество со спецслужбами стран-партнеров
Али Нагиев: Азербайджан расширяет сотрудничество со спецслужбами стран-партнеров
26 октября 2023 г. 11:50
Али Нагиев: Азербайджан превратился в региональный центр промышленной революции
Али Нагиев: Азербайджан превратился в региональный центр промышленной революции
26 октября 2023 г. 11:04

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi