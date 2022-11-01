Определен правовой статус Космического агентства Азербайджана

Определен правовой статус Космического агентства Азербайджана

Кабинет министров внес изменения в постановление от 12 июля 2018 года "Об утверждении "Списка подведомственных организаций, не входящих в структуру Министерства цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики" и отмене некоторых постановлений К

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Кабинет министров внес изменения в постановление от 12 июля 2018 года "Об утверждении "Списка подведомственных организаций, не входящих в структуру Министерства цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики" и отмене некоторых постановлений Кабинета министров Азербайджанской Республики". Как сообщает Report, премьер-министр Али Асадов подписал соответствующее постановление. Согласно постановлению, Космическое агентство Азербайджана ("Азеркосмос") пополнило список подведомственных структур, не входящих в структуру министерства. Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

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