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Определен правовой статус Космического агентства Азербайджана

Определен правовой статус Космического агентства Азербайджана Кабинет министров внес изменения в постановление от 12 июля 2018 года "Об утверждении "Списка подведомственных организаций, не входящих в структуру Министерства цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики" и отмене некоторых постановлений К
ИКТ
1 ноября 2022 г. 12:25
Определен правовой статус Космического агентства Азербайджана

Кабинет министров внес изменения в постановление от 12 июля 2018 года "Об утверждении "Списка подведомственных организаций, не входящих в структуру Министерства цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики" и отмене некоторых постановлений Кабинета министров Азербайджанской Республики".

Как сообщает Report, премьер-министр Али Асадов подписал соответствующее постановление.

Согласно постановлению, Космическое агентство Азербайджана ("Азеркосмос") пополнило список подведомственных структур, не входящих в структуру министерства.

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Версия на английском языке Legal status of Azercosmos determined
Версия на азербайджанском языке "Azərkosmos"un hüquqi statusu müəyyən edilib

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