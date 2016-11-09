Объявлен победитель проекта TechFall 2016 Hackathon

Баку. 9 ноября. REPORT.AZ/ Завершился тренинг курс и конкурс TechFall 2016 Hackathon, который был организован для молодых программистов Центром инноваций и предпринимательства Barama и платформой WoWoman при поддержке Azercell Telecom и PASHA Bank.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Azərcell.

На финальном этапе, который прошёл 5-6 ноября, команды путём жеребьёвки выбрали темы для своих работ и приступили к разработке приложений в течение последующих 36 часов. Разработанные приложения были в первую очередь оценены со стороны технического жюри. На церемонии презентации, которая состоялась 9 ноября, команды представили жюри свои собственные приложения и были выбраны победители конкурса.

Таким образом, победителем конкурса TechFall 2016 Hackathon стал проект HelloHackathon с приложением Mango. Второе место завоевалa команда Hacksters, а третье Compilers.

Команда-победитель конкурса TechFall 2016 Hackathon получила ценные подарки от Azercell и PASHA Bank, обладатель второго места получил купон с правом участия на ИТ-курсах академии “Step IT” в течении 1 месяца, а обладатель третьего места был удостоен ценными призами от Центра инноваций и предпринимательства Barama.

Для информации сообщим, что Hackathon является серией мероприятий, в рамках которых программисты совместно работают над решением различных проблем, разрабатывают проекты и соревнуются. Участники Hackathon демонстрируют своё мастерство по программированию поставленных задач за короткий промежуток времени. Мероприятия Hackathon проводятся в различных странах мира, в том числе такими крупными компаниями как Google, Netflix, Facebook, HP и Microsoft.

Также сообщим, что Сеть ресторанов Özsut выступает в качестве партнёра по обеспечению команд едой. Медиа-поддержку проекту оказывает компания technote.az.

Отметим, что основной целью проекта "TechFall 2016 Hackathon" является способствование росту интереса к сфере информационных технологий и создание в нашей стране благоприятных возможностей для талантливых людей, занимающихся программированием. Наряду с этим, другой важной целью является разработка различных программ и инструментов в течение максимально сжатого времени, что, в свою очередь, позволяет проверить знания и обогатить опыт программистов в конкурсной среде.

Напомним, что Центр Инноваций и Предпринимательства Barama был создан компанией Azercell Telecom в 2009 году с целью поддержки предпринимательства в Азербайджане. Основной фокус Barama направлен на поддержку проектов в области информационных технологий и стимулирование роста новых начинаний - стартапов - и их превращения в полноценные компании. За 7 лет своей деятельности центр Barama добился значительных успехов. Так, в центре было запущено более 100 проектов, 40 из которых были успешно завершены, а 4 проекта выросли в полноценные компании.



