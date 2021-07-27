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Nokia перевыпустила знаменитую модель телефона

Nokia перевыпустила знаменитую модель телефона Компания HMD Global, владеющая брендом Nokia, перевыпустила модель телефона Nokia 6310. Об этом передает Report со ссылкой на российские СМИ.
ИКТ
27 июля 2021 г. 10:44
Nokia перевыпустила знаменитую модель телефона

Компания HMD Global, владеющая брендом Nokia, перевыпустила модель телефона Nokia 6310. Об этом передает Report со ссылкой на российские СМИ.

На телефоне нет мобильного интернета, зато есть FM-радио, камера с разрешением в 0,3 мегапикселя, Bluetooth 5.0 и игра "Змейка". Оперативная память устройства — 8 МБ, накопитель 16 МБ (однако можно вставить карту MicroSD объемом до 32 ГБ). Аккумулятора телефона емкостью 1 150 мАч хватает на несколько недель работы в режиме ожидания.

Новый 6310 практически не похож на оригинальный, он отличается формой и цветом корпуса, кнопками и размером дисплея.

Оригинальная модель телефона вышла в конце 2001 года.

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