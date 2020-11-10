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Microsoft принудительно обновит компьютеры с Windows 10

Microsoft принудительно обновит компьютеры с Windows 10 Речь идет о сборке Windows 10 с кодовым номером 1903, которая вышла в мае 2019 года
ИКТ
10 ноября 2020 г. 14:27
Microsoft принудительно обновит компьютеры с Windows 10

Компания Microsoft намерена без согласия пользователей обновить устаревшую версию ОС Windows 10.

Как передает Report, об этом сообщает Windowslatest.

Речь идет о сборке Windows 10 с кодовым номером 1903, которая вышла в мае 2019 года. Сейчас на ней работают до 20 процентов компьютеров с этой операционной системой, а окончание поддержки сборки заканчивается 5 декабря 2020 года.

В Microsoft решили автоматически обновить компьютеры до версии 1909. Обновления не получится избежать пользователям Windows 10 Home, а вот в Pro-версии службу обновления можно просто выключить. Компьютеры с Windows 10 Enterprise и Education будут поддерживаться еще два года.

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