Microsoft принудительно обновит компьютеры с Windows 10

Речь идет о сборке Windows 10 с кодовым номером 1903, которая вышла в мае 2019 года

Компания Microsoft намерена без согласия пользователей обновить устаревшую версию ОС Windows 10.

Как передает Report, об этом сообщает Windowslatest.

Речь идет о сборке Windows 10 с кодовым номером 1903, которая вышла в мае 2019 года. Сейчас на ней работают до 20 процентов компьютеров с этой операционной системой, а окончание поддержки сборки заканчивается 5 декабря 2020 года.

В Microsoft решили автоматически обновить компьютеры до версии 1909. Обновления не получится избежать пользователям Windows 10 Home, а вот в Pro-версии службу обновления можно просто выключить. Компьютеры с Windows 10 Enterprise и Education будут поддерживаться еще два года.