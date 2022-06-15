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Microsoft прекратил поддержку браузера Internet Explorer

Microsoft прекратил поддержку браузера Internet Explorer Транснациональная корпорация Microsoft с сегодняшнего дня прекращает поддержку браузера Internet Explorer (IE).
ИКТ
15 июня 2022 г. 12:56
Microsoft прекратил поддержку браузера Internet Explorer

Транснациональная корпорация Microsoft с сегодняшнего дня прекращает поддержку браузера Internet Explorer (IE).

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, в компании объяснили это решение "устареванием" IE.

С 2015 года у корпорации есть новый и более современный браузер Microsoft Edge. Со временем IE продолжит работать только на версии Windows 10 LTSC. Сначала при входе в Internet Explorer пользователей будут перенаправлять в Edge, а позднее браузер перестанет открываться. В компании обещают, что клиенты не почувствуют разницы при переходе с IE на Edge.

Пользователи могут оставаться на версии Windows 10 LTSC или использовать старый браузер через режим обратной совместимости, встроенный в Microsoft Edge. Эта функция будет работать как минимум до 2029 года, уточнили в Microsoft.

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Версия на английском языке Internet Explorer retires as of today
Версия на азербайджанском языке Bu gündən "Internet Explorer”in fəaliyyəti dayandırılır

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