Microsoft прекратил поддержку браузера Internet Explorer

Транснациональная корпорация Microsoft с сегодняшнего дня прекращает поддержку браузера Internet Explorer (IE).

Транснациональная корпорация Microsoft с сегодняшнего дня прекращает поддержку браузера Internet Explorer (IE).

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, в компании объяснили это решение "устареванием" IE.

С 2015 года у корпорации есть новый и более современный браузер Microsoft Edge. Со временем IE продолжит работать только на версии Windows 10 LTSC. Сначала при входе в Internet Explorer пользователей будут перенаправлять в Edge, а позднее браузер перестанет открываться. В компании обещают, что клиенты не почувствуют разницы при переходе с IE на Edge.

Пользователи могут оставаться на версии Windows 10 LTSC или использовать старый браузер через режим обратной совместимости, встроенный в Microsoft Edge. Эта функция будет работать как минимум до 2029 года, уточнили в Microsoft.