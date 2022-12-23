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Meta согласилась выплатить 725 млн долларов по делу Cambridge Analytica

Meta согласилась выплатить 725 млн долларов по делу Cambridge Analytica Компания Meta, владеющая Facebook, приняла решение выплатить 725 млн долларов для урегулирования коллективного иска о передаче данных пользователей аналитической фирме Cambridge Analytica.
ИКТ
23 декабря 2022 г. 12:26
Meta согласилась выплатить 725 млн долларов по делу Cambridge Analytica

Компания Meta, владеющая Facebook, приняла решение выплатить 725 млн долларов для урегулирования коллективного иска о передаче данных пользователей аналитической фирме Cambridge Analytica.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Bloomberg.

"Договоренность о такой сумме возмещения станет крупнейшей из когда-либо достигнутых в коллективных исках о конфиденциальности данных. Еще никогда Facebook не платил столько за урегулирование частного коллективного иска", - приводит агентство слова истцов.

В марте 2018 года The New York Times сообщила, что ныне уже закрытой британской компании Cambridge Analytica удалось собрать личные данные десятков миллионов пользователей Facebook, чтобы разработать алгоритм анализа политических предпочтений избирателей. Как рассказали изданию бывшие сотрудники компании, созданный алгоритм облегчал рассылку пользователям политической рекламы с целью потенциального влияния на их голоса.

Как признали представители Facebook, в 2015 году профессор психологии Кембриджского университета Александр Коган с помощью приложения, созданного им на платформе соцсети, передал Cambridge Analytica массивный объем личных данных пользователей. В том же году Facebook заблокировал приложение и потребовал от Когана и британской компании уничтожить имеющиеся у них данные, но в итоге выяснилось, что удалена была далеко не вся информация.

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Версия на английском языке Meta agrees to pay $725M as part of privacy lawsuit

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