Лаборатория Касперского: 85% родителей в Баку контролируют своих детей в сети, но забывают контролировать себя

Как показали результаты исследования «Лаборатории Касперского», которые были проведены в Баку, родители склонны ограничивать активность своих детей в интернете и переживать за их кибербезопасность, но при этом сами зачастую забывают об элементарных мерах предосторожности в сети.

Как сообщает Report, об этом эксперты «Лаборатории Касперского» рассказали на пресс-конференции до «Kaspersky Security Day», проходящей в рамках «Innovation Week 2019», при поддержке Министерства транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана.

Начальник службы электронной безопасности при Министерстве транспорта, связи и высоких технологий Фаиг Фарманов и официальный представитель «Лаборатории Касперского» в Азербайджане Мушфиг Мамедов. На пресс-конференции с докладами выступили представители Министерства транспорта, связи и высоких технологий, Управления информатизации системы образования при Министерстве образования, Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей, в также «Лаборатории Касперского».

Так, 74% родителей, участвовавших в опросе, заявили, что ограничивают время, которое ребёнок может проводить с гаджетом. При этом 85% из них всегда или по мере необходимости контролируют, что именно дети делают с гаджетом и как проводят время в интернете. Подобный контроль и отслеживание контента, который смотрят дети, считают этичным 72% родителей. Любопытно, что этот показатель остаётся высок даже когда ребёнок достигает уже довольно взрослого возраста: например, проверять, что именно смотрели подростки 15-18 лет, считает нормальным половина опрошенных родителей.

Сами родители, однако, регулярно публикуют на своих страничках в соцсетях фотографии и посты о детях – как показало исследование, так поступают 55% родителей. При этом лишь 22% из них спрашивают согласие своего ребёнка на размещение информации о нём в сети. Помимо фотографий, родители нередко публикуют истории из жизни своих детей (19% респондентов), рассказывают об увлечениях ребёнка (14%), указывают информацию о его геолокации (18%) и название учебного заведения (11%). Эксперты «Лаборатории Касперского» напоминают, что обнародование таких данных потенциально создаёт риски для ребёнка, поскольку злоумышленники могут получить довольно подробную информацию о том, где и когда находится ребёнок, чем он увлекается, и воспользоваться этим для того, чтобы установить с ним контакт.

С одной стороны, кажется, что родители осознают степень риска, поэтому в большинстве своем (81% опрошенных) позволяют смотреть такие посты только своим друзьям. И вот тут-то выясняется самое интересное: 62% опрошенных родителей признались, что добавляют в социальных сетях в друзья людей, с которыми лично не знакомы.

«Беспокойство родителей понятно и обоснованно: в конце концов, мы все хотим оградить своих детей от разного рода опасностей, а в интернете их действительно хватает. Но, как и во многих других ситуациях, родителям стоит не только контролировать, но и служить примером своим детям. Очень важно самим соблюдать правила безопасности в сети: заботиться о защите частной информации, избегать публикации конфиденциальных данных, добавлять в друзья в соцсетях только тех людей, которых вы знаете лично. Соблюдать правила информационной безопасности гораздо легче, когда их разделяет вся семья», – отметил Константин Игнатьев, эксперт «Лаборатории Касперского» по детской безопасности в интернете.

Чаще всего, как показало исследование, родители в Баку переживают из-за того, что их дети могут увидеть в интернете какой-либо опасный или нежелательный контент: например, связанный с алкоголем и наркотиками (повод для беспокойства 71% родителей), насилием (65% респондентов) или порнографией (59%). Но как свидетельствует внутренняя статистика** «Лаборатории Касперского», дети практически не посещают подобные сайты.

Так, за три квартала 2019 года на веб-страницы с контентом для взрослых попадало всего 2% азербайджанских детей, на сайты с насилием – 0,7%, а на страницы с упоминанием алкоголя, табака и наркотиков – 0,6%. В основном интересы детей в интернете сводятся к просмотру видеороликов, сериалов и фильмов, прослушиванию музыки и общению в соцсетях и мессенджерах: по данным «Лаборатории Касперского», на сайты с мультимедийным контентом за три квартала этого года заходило 45% азербайджанских детей, а в соцсети, чаты и мессенджеры – 28%.

Помочь родителям в воспитании и понимании проблем ребенка online, а также оградить детей от нежелательного контента и прочих интернет-опасностей можно с помощью решения Kaspersky Safe Kids. Этот продукт «Лаборатории Касперского» распознаёт и блокирует множество актуальных киберугроз, фильтрует нежелательный контент и предотвращает онлайн-контакты с потенциально опасными незнакомцами. Кроме того, с помощью этого решения родители могут быть в курсе публикаций ребёнка и изменений в списке его друзей в социальных сетях, а также узнавать его местоположение в режиме реального времени.