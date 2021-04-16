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Huawei откажется от бесплатного зарядника для смартфонов

Huawei откажется от бесплатного зарядника для смартфонов Huawei перестанет комплектовать свои смартфоны бесплатными аксессуарами
ИКТ
16 апреля 2021 г. 05:19
Huawei откажется от бесплатного зарядника для смартфонов

Huawei перестанет комплектовать свои смартфоны бесплатными аксессуарами.

Как передает Report со ссылкой на аккаунт фанатов бренда на Weibo, в компании намерены исключить зарядный адаптер из комплекта новых смартфонов. Таким образом, Huawei не только повторит решение Apple, Samsung и других производителей телефонов, но и существенно сэкономит на выпуске смартфонов. По оценке специалистов, благодаря подобному решению китайская компания сможет сохранить миллионы долларов.

При этом основной причиной для отказа от бесплатного аксессуара является не столько желание сэкономить или забота об окружающей среде, сколько дефицит на рынке полупроводников. Как сообщают источники, в зарядных устройствах Huawei также используются микросхемы, нехватка которых остро ощущается в последние месяцы. Ожидается, что китайская компания будет продавать зарядные адаптеры отдельно.

Скорее всего, Huawei возьмет за правило выпускать смартфоны без зарядника с выходом флагмана P50, который ожидается в мае. При этом ранее компания уже отказывалась от комплектного зарядного устройства в качестве эксперимента в смартфонах Huawei Nova 8 и Huawei Mate 40.

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