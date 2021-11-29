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Госслужба: В третьем квартале было заблокировано около 46 млн вредоносных ссылок

Госслужба: В третьем квартале было заблокировано около 46 млн вредоносных ссылок Только в III квартале этого года в Азербайджане было заблокировано 45,91 млн вредоносных ссылок, 732,3 тыс. интернет вредителей.
ИКТ
29 ноября 2021 г. 14:59
Госслужба: В третьем квартале было заблокировано около 46 млн вредоносных ссылок

Только в III квартале этого года в Азербайджане было заблокировано 45,91 млн вредоносных ссылок, 732,3 тыс. интернет вредителей.

Как сообщает Report, об этом на конференции по кибербезопасности в Баку заявил начальник управления Государственной службы специальной связи и информационной безопасности Турал Мамедов.

Он отметил, что служба вмешалась в системы хакеров, осуществляющих кибератаки, для получения необходимой информации и определения их целей.

По словам Мамедова, информационные системы государственных структур проверяются дважды в год на основании решения Кабмина: "О выявленных в результате проверки недочетах и путях их устранения мы сообщаем в Кабмин".

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Версия на азербайджанском языке Dövlət Xidməti: "Təkcə III rübdə 46 milyona yaxın zərərli keçid bloklanıb"

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