Госслужба в очередной раз предупредила о фейковых приложениях WhatsApp

Центр по борьбе с компьютерными инцидентами (CERT) Государственной службы специальной связи и информационной безопасности вновь предупредил граждан об опасности, которую представляют фейковые приложения WhatsApp.

Центр по борьбе с компьютерными инцидентами (CERT) Государственной службы специальной связи и информационной безопасности вновь предупредил граждан об опасности, которую представляют фейковые приложения WhatsApp.

Об этом сообщает Report со ссылкой на данное ведомство.

"Не представленные официальным вендором поддельные приложения, такие как Pink Whatsapp, WhatsApp+, вызывают интерес у людей, поскольку они отличаются от оригинального приложения и предлагают ряд дополнительных функций, такие как сохранение статусов и сообщений, удаленных другой стороной, возможность скрывать прочитанные сообщения и др., на самом деле создаются с целью похищения данных пользователей, а иногда и для “майнинга” или “прокси” с использованием вычислительной мощности мобильных телефонов, на которых установлены эти приложения.

К сожалению, следует отметить, что использование фейковых приложений WhatsApp продолжает расти, несмотря на предупреждение Центра по борьбе с компьютерными инцидентами от 26 апреля 2021 года. Это также видно из исследования, представленного "Лабораторией Касперского" за октябрь 2023 года. Тот факт, что в представленном исследовании граждане Азербайджана занимают первое место в регионе с 45,64% по числу загрузок фейковых приложений Whatsapp, свидетельствует о серьезной необходимости расширения таких мер просвещения для граждан, как кибергигиена", - говорится в сообщении центра.