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Google заплатит почти $1,7 млрд по иску о правах на ИИ-чипы

Google заплатит почти $1,7 млрд по иску о правах на ИИ-чипы Американский технологический гигант Google достиг соглашения по иску о нарушении патентных прав в отношении чипов, которые применяются компанией в оборудовании для искусственного интеллекта (ИИ).
ИКТ
25 января 2024 г. 06:57
Google заплатит почти $1,7 млрд по иску о правах на ИИ-чипы

Американский технологический гигант Google достиг соглашения по иску о нарушении патентных прав в отношении чипов, которые применяются компанией в оборудовании для искусственного интеллекта (ИИ).

Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, в качестве истца выступала фирма Singular Computing, потребовавшая возмещения ущерба в размере $1,67 млрд за предполагаемое злоупотребление Google ее инновациями в области обработки данных. Ранее в Singular, основанной ученым-информатиком из Массачусетса Джозефом Бейтсом, заявили, что Google внедрил их технологию в процессоры, поддерживающие функции искусственного интеллекта в Google Search, Gmail, Google Translate и других сервисах.

В иске 2019 года говорилось, что Бейтс делился своими изобретениями с компанией в период с 2010 по 2014 год. В иске также утверждалось, что тензорные процессоры Google скопировали технологию Бейтса и нарушили два патента. В Google отвергли обвинения, заявив, что самостоятельно разработали упомянутые технологии.

Подробности урегулирования пока не разглашаются. Представители Google и Singular подтвердили журналистам факт соглашения, но не предоставили дополнительной информации.

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