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В ряде регионов Казахстана включили интернет

В ряде регионов Казахстана включили интернет "Казахтелеком" включил интернет в ряде регионов Казахстана.
ИКТ
7 января 2022 г. 07:33
В ряде регионов Казахстана включили интернет

"Казахтелеком" включил интернет в ряде регионов Казахстана.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает сервис по мониторингу блокировок в СНГ GlobalCheck.

"Доступ в интернет в Казахстане восстанавливается. "Казахтелеком" включил интернет, как минимум, в некоторых регионах", - говорится в сообщении сервиса в Telegram.

Ранее отмечалось, что "Казахтелеком" снова отключает интернет, в частности проводной интернет не работает в Костанае.

Доступ к проводному интернету, который отсутствовал в Нур-Султане с вечера четверга на фоне беспорядков в стране, в пятницу снова возобновлен. При этом, как подчеркивает корреспондент ТАСС, подключение к мобильному интернету по-прежнему невозможно.

Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ, затем протесты распространились на другие города.

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