Экспортные доходы “Азеркосмос” выросли на 1%

Доходы ”Азеркосмос" от экспорта составили 90% от его общих доходов

В январе-октябре текущего года ОАО “Азеркосмос” экспортировало в 30 стран телекоммуникационные и оптические спутниковые услуги на сумму 37,8 млн долларов США.

Как сообщает Report, об этом говорится в ноябрьском выпуске "Обзора экспорта" Центра анализа и коммуникаций экономических реформ.

Согласно документу, это на 4 страны и на 0,3 млн долларов (0,8%) больше, чем за тот же период прошлого года.

Доходы ”Азеркосмос" от экспорта составили 90% от его общих доходов.

В октябре 2020 года “Азеркосмос” экспортировал в 21 страну услуги на сумму 6,9 млн долларов США, что на 0,3 млн долларов США (4,2%) меньше, чем за тот же период 2019 года.

За 10 месяцев основными странами-экспортерами услуг “Азеркосмос” стали США, Великобритания, Франция, Малайзия и ОАЭ.