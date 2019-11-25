Будет ли полностью доступна система PayPal в Азербайджане? - ИССЛЕДОВАНИЕ

PayPal - одна из самых популярных платежных онлайн-систем, позволяющая переводить деньги и совершать онлайн-покупки по всему миру. Она обеспечивает более быстрое, безопасное и упрощенное пользование онлайн-услугами. Посредством PayPal можно оплачивать покупки на различных платформах (к примеру, eBay), переводить деньги через электронный адрес с аккаунта в PayPal или банковского счета.

В Азербайджане эта платежная система не получила широкого распространения. Хотя в стране используется много платежных систем, PayPal непопулярен среди населения.

Report изучил причины непопулярности PayPal в Азербайджане, имеются ли какие-либо ограничения в использовании PayPal, каковы преимущества этой системы и какие из них применяются в Азербайджане.

С данными вопросами агентство обратилось в некоторые из действующих в стране банков. В Unibank ответили, что пользователь может перевести средства со своей карты на счет PayPal: "Платежные карты ряда стран порой не принимаются некоторыми зарубежными онлайн-магазинами. Но если у вас есть учетная запись PayPal, вы можете совершать покупки на любом зарубежном сайте. С другой стороны, очень удобно переводить деньги с помощью PayPal. Это возможно через электронную почту. Служба поддержки PayPal также оперативно реагирует на жалобы клиентов".

Согласно информации, полученной из других кредитных организаций, ни в одном из банков страны невозможно обналичить средства со счетов PayPal, хотя, к примеру, эта услуга доступна в соседней Грузии. В то же время невозможно отправить деньги из-за рубежа в Азербайджан на счет PayPal.

Директор Центра информационных систем "Мультимедиа", президент Азербайджанского интернет-форума Осман Гюндуз рассказал, что отсутствие закона о платежных системах в Азербайджане тормозит широкое распространение PayPal:

Президент Азербайджанского интернет-форума Осман Гюндуз: "Система Paypal в Азербайджане функционирует неполноценно".

"PayPal - всемирно известная, глобальная, наиболее гибкая, эффективная, безопасная платежная система, полноценно функционирующая во многих странах мира. Посредством системы пользователи могут осуществлять и получать переводы. После регистрации банковской карты в PayPal, зачисленные на аккаунт пользователя деньги загружаются на карту. В Азербайджане через PayPal можно осуществлять платежи, но нельзя получать деньги. Здесь вы не можете зарабатывать деньги с помощью PayPal. Именно поэтому ряд азербайджанских бизнесменов открывают счета в турецких или грузинских банках для интеграции в эту систему. Другими словами, система PayPal в Азербайджане функционирует неполноценно.

Хотя в Азербайджане на протяжении трех лет обсуждается законопроект о платежных системах, он еще не принят. По этой причине существуют определенные недочеты в вопросе платежных систем. "5-6 лет назад представители PayPal сетовали на отсутствие условий для них в Азербайджане. В Азербайджане должны были разработать правовую базу для платежных систем. Однако этот закон еще не принят. Если я не ошибаюсь, проект был поручен Палате надзора за финансовыми рынками, и она его подготовила. Согласно законодательству, заключение на законопроект должны выдать Министерство финансов, ЦБА, Министерство экономики и Министерство юстиции. Насколько я знаю, министерства экономики и юстиции дали заключения.

Однако полагаю, что в соответствии со Стратегической дорожной картой по развитию телекоммуникаций и информационных технологий в Азербайджанской Республике, этот вопрос должен быть решен к концу этого года", - сказал О.Гюндюз.

По информации Палаты надзора за финансовыми рынками, ограничение на оказание некоторых услуг PayPal в Азербайджане связано с политикой организации: "Услуги по переводу и зачислению средств на аккаунты системы предоставляются самой организацией и варьируются по странам в зависимости от направления ее деятельности. Отсутствие такой возможности в нашей стране связано с политикой, проводимой организацией".

Отмечается, что Палатой на основе проведенной Всемирным банком технической экспертизы подготовлен проект закона о платежных услугах и платежных системах, который был представлен на согласование соответствующим государственным органам. Законопроект определит правовую базу для деятельности небанковских поставщиков платежных услуг, платежных организаций, а также для эмиссии и использования электронных денег. Принятие законопроекта также создаст правовую основу для деятельности иностранных небанковских поставщиков платежных услуг в стране.