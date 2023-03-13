Азербайджан вновь возглавит направление "Техника и технологии" в ОИС

В этом году Азербайджан вновь возглавит 4-е стратегическое направление Центров по борьбе с компьютерными инцидентами (OIC-CERT) Организации исламского сотрудничества (ОИС)- сферу "Техника и технологии".

В этом году Азербайджан вновь возглавит 4-е стратегическое направление Центров по борьбе с компьютерными инцидентами (OIC-CERT) Организации исламского сотрудничества (ОИС)- сферу "Техника и технологии".

Как сообщает Report со ссылкой на Государственную службу специальной связи и информационной безопасности, решение об этом было принято на очередном заседании совета директоров организации, которое состоялось 12-13 марта в Абу-Даби.

На заседании была обсуждена работа, проделанная по плану действий на 2023 год, вынесен на голосование вопрос о принятии новых членов, заслушаны предложения по вопросам технической поддержки и помощи в строительстве странам ОИС CERT.

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