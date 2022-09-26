Азербайджан примет участие в полномочной конференции МСЭ

Азербайджан примет участие в 26-й очередной полномочной конференции Международного союза электросвязи (МСЭ), которая пройдет в столице Румынии Бухаресте с сегодняшнего дня и до 14 октября

Азербайджан примет участие в 26-й полномочной конференции Международного союза электросвязи (МСЭ), которая пройдет в столице Румынии Бухаресте с сегодняшнего дня и до 14 октября.

Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство цифрового развития и транспорта.

Как сообщается, накануне мероприятия состоялся круглый стол на уровне министров на тему “Построение лучшего цифрового будущего для всех”. В работе круглого стола приняли участие министр Рашад Набиев, а также представители около 40 стран, включая Австралию, Канаду, Францию, Японию, Корею, Испанию, Португалию, Швецию.

Выступивший на мероприятии министр отметил, что в Азербайджане созданы благоприятные условия для партнерства государственно-частного сектора с целью развития соответствующей инфраструктуры и в отдаленных районах страны: “Благодаря поэтапно реализуемому проекту, к 2024 году в стране будет достигнуто полное покрытие широкополосного интернета со скоростью не менее 25 Мбит/с”.