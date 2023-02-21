Азербайджан хочет расширить сотрудничество с ЕС в области запуска спутников на орбиту

17:20

Космическое агентство при министерстве цифрового развития и транспорта (Азеркосмос) заинтересовано в расширении сотрудничества со странами Европейского Союза по запуску азербайджанских спутников на орбиту.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство, об этом заявил председатель правления ”Азеркосмоса“ Самеддин Асадов на встрече с главой представительства Европейского Союза в Азербайджане послом Петером Михалко.

На встрече состоялся обмен мнениями по представляющим взаимный интерес вопросам, в том числе по дальнейшему расширению связей с европейскими странами в области космических технологий, изучению их передового опыта.

С.Асадов также подчеркнул роль европейских партнеров в выводе спутников Азербайджана на орбиту.

П.Михалко выразил удовлетворение нынешним уровнем отношений Евросоюза с Азербайджаном.