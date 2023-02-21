О нас

Азербайджан хочет расширить сотрудничество с ЕС в области запуска спутников на орбиту

Азербайджан хочет расширить сотрудничество с ЕС в области запуска спутников на орбиту 17:20
ИКТ
21 февраля 2023 г. 18:02
Азербайджан хочет расширить сотрудничество с ЕС в области запуска спутников на орбиту

Космическое агентство при министерстве цифрового развития и транспорта (Азеркосмос) заинтересовано в расширении сотрудничества со странами Европейского Союза по запуску азербайджанских спутников на орбиту.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство, об этом заявил председатель правления ”Азеркосмоса“ Самеддин Асадов на встрече с главой представительства Европейского Союза в Азербайджане послом Петером Михалко.

На встрече состоялся обмен мнениями по представляющим взаимный интерес вопросам, в том числе по дальнейшему расширению связей с европейскими странами в области космических технологий, изучению их передового опыта.

С.Асадов также подчеркнул роль европейских партнеров в выводе спутников Азербайджана на орбиту.

П.Михалко выразил удовлетворение нынешним уровнем отношений Евросоюза с Азербайджаном.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan peyklərinin orbitə buraxılması sahəsində Aİ ilə əməkdaşlığı genişləndirmək istəyir

Самое читаемое

Число погибших в результате землетрясения в Сирии превысило 5,8 тыс. человек
Число погибших в результате землетрясения в Сирии превысило 5,8 тыс. человек
15 февраля 2023 г. 06:07
В Баку столкнулись четыре автомобиля
В Баку столкнулись четыре автомобиля
15 февраля 2023 г. 22:24
В ДТП с автобусом на трассе в Ингушетии погиб один человек, 16 пострадали
В ДТП с автобусом на трассе в Ингушетии погиб один человек, 16 пострадали
16 февраля 2023 г. 10:24
Пашинян назначил себе главного советника и помощника
Пашинян назначил себе главного советника и помощника
16 февраля 2023 г. 16:08
В Азербайджане изучат возможности применения нанотехнологий в плодоводстве
ФотоВ Азербайджане изучат возможности применения нанотехнологий в плодоводстве
17 февраля 2023 г. 10:10
AFAD: число афтершоков землетрясений в Турции достигло 6 040
AFAD: число афтершоков землетрясений в Турции достигло 6 040
19 февраля 2023 г. 13:52
Требования участников акции на дороге Ханкенди-Лачын остаются неизменными на протяжении 71 дня
ФотоТребования участников акции на дороге Ханкенди-Лачын остаются неизменными на протяжении 71 дня
20 февраля 2023 г. 08:14
Глава МВФ прибыла в столицу Украины
Глава МВФ прибыла в столицу Украины
20 февраля 2023 г. 16:42
Сильное землетрясение в Турции, 6 человек погибли, еще 294 ранены
Сильное землетрясение в Турции, 6 человек погибли, еще 294 ранены
21 февраля 2023 г. 08:54
В Азербайджане будут приняты госпрограммы по развитию электроэнергетики
В Азербайджане будут приняты госпрограммы по развитию электроэнергетики
21 февраля 2023 г. 13:36

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi