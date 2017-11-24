Зимой "Карабах" проведет товарищеский матч с клубом "Бешикташ"

Баку. 24 ноября. REPORT.AZ/ Между "Карабахом" и турецким "Бешикташем" пройдет товарищеский матч.

Как сообщает Report со ссылкой на Habertürk, договоренность по этому поводу была достигнута во время визита в Баку главного тренера "Бешикташа" Шенола Гюнеша.

Если не возникнет никаких проблем, матч будет организован зимой.

Наряду с этим, официальные представители "Карабаха" в ближайшее время посетят Стамбул, где получат информацию о клубе "Бешикташ" и командной системе.

На встрече с коллегой, главный тренер агдамской команды Гурбан Гурбанов сказал: "Прекрасная игра мусульманской и братской команды в Лиге чемпионов подарила счастье всему азербайджанскому народу. Все говорят о вас. Как клуб и как главный тренер, мы берем и будем брать с вас пример. Мы испытали гордость за успех турецкого главного тренера. Выражаем вам признательность. Выбрав "Бешикташ" братским клубом, мы будем идти по его пути. Верю, что в будущем завоюем такие же успехи, как вы".

В свою очередь, Ш. Гюнеш сказал, что "Карабах" на правильном пути: "Вы завоевали довольно большой успех для страны, где развивается футбол. Лига чемпионов требует терпения. Мы тоже достигли нынешнего уровня аналогичным путем".

Отметим, что на встрече Ш. Гюнеш вручил Г. Гурбанову подписанную всей командой форму Пепе.

А Г. Гурбанов подарил коллеге форму "Карабаха" с надписью с именем турецкого специалиста.

Ш. Гюнеш и директор по управлению "Бешикташа" Али Наиби также посмотрели проведенный "Карабахом" матч с английским "Челси" в рамках V тура группового раунда Лиги чемпионов.