​"Зальцбург" стал обладателем Кубка Австрии по футболу

"Зальцбург" победил "Аустрию" из Лустенау в финальном матче Кубка Австрии по футболу, который проходил при пустых трибунах.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, матч завершился со счетом 5:0.

Встреча стала первой в австрийском футболе после паузы, которая была вызвана пандемией коронавируса. Забитыми мячами в составе победителей отметились Доминик Собослаи (20-я минута), Ноа Окафор (54), Маджид Ашимеру (66) и Секу Койта (80). Еще один гол в свои ворота забил полузащитник "Аустрии" Доминик Штумбергер (21).

Отметим, что "Зальцбург" в седьмой раз выиграл Кубок Австрии. Также на счету команды 13 побед в чемпионате страны и три победы в Суперкубке Австрии. "Аустрия" во второй раз с 2011 года стала финалистом турнира, что является для клуба высшим достижением. Команда выступает во втором по силе дивизионе чемпионата страны.