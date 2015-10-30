​Вели Гасымов: Я пришел в "Нефтчи" не как главный тренер, а как спортивный директор

Баку. 30 октября. REPORT.AZ/ Спортивный директор футбольного клуба "Нефтчи" Вели Гасымов сегодня сделал заявление по поводу ситуации в команде.

Как сообщает Report, футболист-ветеран раскрыл причины неудовлетворительных результатов команды.

Заявив о создании в начале сезона молодежной сборной, В.Гасымов сказал, что они привлекли в команду самых опытных футболистов: "Мы также испытали их на дружеских встречах и играх еврокубка. Убедились, что у них есть потенциал. Проблема в результате. Мы провели 10 встреч. В большинстве из них сыграли хорошо. В некоторых эпизодах были ошибки судей. Мы часто общаемся и с Самиром Алиевым. В команде не хватает опыта, в основном опыта главного тренера. Он молодой и по неопытности допустил некоторые незначительные ошибки. Однако мы поддерживаем его. Верим, что в будущем ситуация улучшится. В 10-ти играх у нас были красные карточки. Мы работаем над этим. Я пришел в "Нефтчи" не как главный тренер, а как спортивный директор".

В.Гасымов признался, что психологическое состояние в "Нефтчи" оставляет желать лучшего.

По его словам, выходя на игру, футболистам кажется, что это последний матч.

В.Гасымов добавил, что по составу "Нефтчи" превосходят лишь "Карабах" и "Габала": "Я бы не сказал, что мы слабее других команд. Напротив, мы сильны с точки зрения потенциала игроков. Ребятам удалось показать свой уровень и в игре с "Карабахом". Политика трансфера проводилась правильно. Просто, когда им не удавалось забить гол, в команде возникали психологические проблемы. Уровень легионеров высок. Сейчас строится наша база. По сравнению с прошлым годом, наш бюджет сократился. Сейчас мы отобрали таких футболистов, зарплата которых не очень большая. Я согласен с тем, что некоторые футболисты не могут оправдать себя. Айлтон также пока не демонстрирует стабильную игру. На тренировках они стараются, однако в эпизодах игры бывают на нервах. При отсутствии результата футболисты нервничают".