В Турции скончался президент саудовского клуба

Баку. 1 сентября. REPORT.AZ/ Скончался президент саудовского клуба "Аль-Иттихад" Ахмед Масуд.

Как сообщает Report, у него случился сердечный приступ в отеле в турецком городе Коджаэли.

А.Масуд был доставлен в больницу. Несмотря на усилия врачей, спасти его жизнь не удалось. По этой причине команде придется приостановить сборы и вернуться на родину.

Отметим, что в момент происшествия "Аль-Иттихад" находился на учебно-тренировочном сборе в Коджаэли.